Le PSG a raté un attaquant sur le mercato

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé un mercato de grande qualité. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, on peut par exemple citer Manuel Ugarte au milieu de terrain, Lucas Hernandez en défense, et Randal Kolo Muani en attaque. Mais le club de la capitale a un regret sur le marché des transferts, ne pas avoir réussi à faire signer Marcus Thuram.

Vendredi soir, il était minuit passé quand le PSG a annoncé sa dernière recrue de l'été. Après d'interminables négociations, Paris réussissait à mettre la main sur Randal Kolo Muani. L'attaquant débarquait alors de Francfort pour un transfert compris entre 90 et 95M€, bonus compris. L'ancien Nantais était la cerise sur le gâteau d'un mercato parisien particulièrement actif, coûteux, et très français.

Le PSG a beaucoup dépensé

Le PSG avait une grande partie de son effectif à rebâtir cet été. De nombreux cadres ont quitté le club, à l'image de Neymar, Lionel Messi, ou bien Sergio Ramos. Paris n'a donc pas hésité à mettre le prix pour s'offrir Randal Kolo Muani, mais aussi Ousmane Dembélé qui a coûté 50M€, Manuel Ugarte acheté pour 60M€, ou bien Lucas Hernandez pour 45M€ environ. Pour le moment cela porte ses fruits, car le PSG de Luis Enrique séduit en championnat.

Il l’annonce, le PSG a recruté «une vraie machine» https://t.co/rFLIKmshLI pic.twitter.com/NBgis8nKsE — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Le PSG a un regret, Marcus Thuram