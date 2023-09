Il l’annonce, le PSG a recruté «une vraie machine»

Axel Cornic

Il a fallu attendre la toute fin du mercato estival pour voir Randal Kolo Muani arriver au Paris Saint-Germain qui va verser un total de 95M€ bonus compris à Francfort pour boucler son transfert. Un gros coup voulu depuis le début de l’été par la direction parisienne, qui offre donc à Luis Enrique une nouvelle arme offensive après Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le PSG tient un nouvel international français ! Après Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, le club parisien a bouclé le transfert d’une autre star de l’équipe de France de Didier Deschamps, avec Randal Kolo Muani qui est arrivé en provenance de Francfort.

PSG : La surprenante annonce de Dembélé sur Mbappé ! https://t.co/rdwD9pZg2j pic.twitter.com/fuMz6UdW0r — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

« En l’espace d’un an, il a explosé et c’est devenu une vraie machine »

Coéquipier de Kolo Muani au FC Nantes, Sébastien Corchia est persuadé que le PSG a fait le bon choix. « Quand j’ai participé à mon premier entraînement, je me suis dit : “Mais comment ils ont pu le prêter à Boulogne et ne pas compter sur lui”. Petit à petit, on a vu sa progression incroyable » a confié au Parisien celui qui évolue désormais à Amiens. « En l’espace d’un an, il a explosé et c’est devenu une vraie machine. C’est un mec qui a faim, c’est ça qui lui a permis de se démarquer et de progresser aussi vite ».

« Il a un vrai mental de guerrier »