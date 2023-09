Transfert à 95M€ au PSG, Enrique calme tout le monde

Alexis Brunet

Le PSG a fait une folie de dernière minute sur le mercato. Le club de la capitale s'est offert les services de Randal Kolo Muani en provenance de Francfort. Le club allemand a déclaré que ce transfert avait coûté 95M€ à Paris. Interrogé sur le fait que Gonçalo Ramos sera peut-être remplaçant après l'arrivée du Français, Luis Enrique a tenu à remettre les pendules à l'heure.

Cet été, le PSG a fait chauffer la carte bleue. Jusque dans les derniers instants du mercato, le club de la capitale a réalisé de gros transferts. En effet, Bradley Barcola est arrivé jeudi soir, et Randal Kolo Muani a débarqué vendredi soir, dans les derniers instants du marché. Au total, Paris aura dépensé 145M€, bonus compris, pour les deux joueurs.

Kolo Muani a coûté 95M€ au PSG

D'après les informations communiquées par Francfort, le PSG aurait déboursé 95M€, bonus compris, pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. Une offre conséquente qui aura finalement fait craquer la formation de Bundesliga.

Kolo Muani n'est pas assuré d'être titulaire