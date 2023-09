Il signe au PSG, ce coup de fil du boss a tout changé

Alexis Brunet

Pour finir son mercato estival 2023 en beauté, le PSG a mis la main sur Randal Kolo Muani. Le Français a débarqué à Paris contre un chèque de 75M€, plus 15M€ de bonus. Pourtant, le transfert a presque failli ne pas se réaliser. Mais comme d'habitude pour ces gros dossiers, c'est le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui a pris les choses en main.

Cet été, le PSG a perdu deux stars en attaque. Neymar a rejoint Al-Hilal, alors que Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami. Une vraie perte pour le club de la capitale, mais grâce au mercato estival, Paris a très bien remplacé les deux Sud-Américains.

Le PSG a une attaque de feu

Le PSG s'est considérablement renforcé en attaque lors du mercato. Le club de la capitale a enregistré les arrivées de Marco Asensio, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, et Randal Kolo Muani. Pour mettre la main sur l'ancien Nantais, Paris a dû attendre les touts derniers instants du mercato, après d'interminables négociations avec Francfort.

Mercato - PSG : Un transfert a capoté, voilà pourquoi https://t.co/jfm9KQ7bha pic.twitter.com/SEyCqo5CMY — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Nasser Al-Khelaïfi a débloqué le dossier Kolo Muani