Verratti : La nouvelle annonce du PSG

Le PSG a fini son mercato ce vendredi soir, mais seulement dans le sens des arrivées. Pour ce qui est des départs, certains joueurs peuvent encore rejoindre d'autres championnats, où le marché des transferts est encore ouvert. C'est notamment le cas de Marco Verratti, qui a des touches en Arabie saoudite, mais aussi au Qatar. Interrogé au sujet de l'Italien en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas souhaité s'exprimer.

Bien que le mercato soit terminé pour les clubs français au niveau des arrivées, certaines équipes peuvent encore perdre leurs meilleurs joueurs. Le marché des transferts n'est pas fermé dans certains championnats plus exotiques, comme en Arabie saoudite, ou bien en Turquie.

Luis Enrique s'exprime sur Marco Verratti

Au PSG, certains joueurs sont encore concernés par un possible départ. C'est le cas de Marco Verratti, qui a des clubs saoudiens et qataris qui se sont positionnés sur lui. Interrogé au sujet de son milieu de terrain en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas souhaité en dire davantage sur la situation de l'Italien. « Sur Marco, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n'ai rien à dire de plus. Les conseils que j'ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé. »

Verratti pourrait partir au Qatar

D'après les informations du journaliste Abdellah Boulma, le club qatari d'Al-Arabi aurait fait une offre au PSG pour Marco Verratti d'un montant de 50M€. Les discussions seraient en train de se poursuivre au sujet des bonus.