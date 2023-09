Mbappé, Dembélé... L'entraîneur du PSG annonce du lourd avec cette recrue

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce samedi en marge du déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche, Luis Enrique s’est exprimé sur les derniers joueurs arrivés au PSG et notamment Randal Kolo Muani. Une arrivée dont s’est réjoui le technicien espagnol, qui estime que sa complémentarité avec Kylian Mbappé sera assurément un plus pour le club de la capitale.

Après plusieurs rebondissements tout au long de la journée de vendredi, le PSG s’est finalement attaché les services de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Lors de sa conférence de presse avant la rencontre face à l’OL dimanche, Luis Enrique s’est exprimé sur son nouvel attaquant, dont il apprécie la polyvalence.

« C'est un grand renfort »

« C'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions devant, à la fois en pointe et comme ailier. J'aime les joueurs polyvalents. C'est un grand renfort, qui plus est Français et Parisien. Je suis très content, ça ajoute de la concurrence », a déclaré Luis Enrique. Le fait que Randal Kolo Muani connaisse déjà Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sera également un plus pour le PSG.

« Nous avons des options infinies »