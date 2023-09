Lâché par le PSG, il reçoit une offre inattendue

Hugo Chirossel

Après deux saisons passées dans le championnat de France, Sergio Ramos n’a pas été conservé par le PSG en fin de saison dernière, à l’issue de son contrat. Alors qu’il est libre, le défenseur âgé de 37 ans n’a toujours pas trouvé un nouveau point de chute. Bien qu’il lui ait fermé la porte à plusieurs reprises cet été, le FC Séville lui aurait tout de même fait une proposition récemment.

Si le marché des transferts a fermé ses portes vendredi dernier, il y a encore des gros noms à la recherche d’un nouveau club. C’est notamment le cas de Sergio Ramos, qui n’a pas été conservé par le PSG en fin de saison dernière alors qu’il était en fin de contrat avec le club de la capitale.

Avenir encore incertain pour Sergio Ramos

Dernièrement, Sergio Ramos a été lié à un possible départ à Al-Ittihad, en Arabie Saoudite, ou bien à Galatasaray. Mais il pourrait finalement faire son retour au FC Séville, club qu'il a quitté en 2005 pour rejoindre le Real Madrid. Une information pour le moins surprenante, quand on sait que les Andalous lui ont fermé la porte à plusieurs reprises cet été, que ce soit par la voix de Victor Orta, directeur sportif, ou bien du président José Castro.

Après l’avoir recalé, le FC Séville a changé d’avis