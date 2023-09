L’incroyable révélation sur le mercato de Zinedine Zidane !

Thomas Bourseau

Depuis mai 2021, Zinedine Zidane est sans club, de par son propre choix. En effet, le technicien français a refusé différentes équipes depuis son départ du Real Madrid. Une décision prise et divulguée à Fabrizio Romano entre autres dans un groupe de discussion du Real Madrid. Le journaliste italien a fait d’incroyables révélations.

Zinedine Zidane a été à deux reprises l’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid. Et à chaque fois, le champion du monde 98 est parti de son plein gré. Le dernier départ en date remonte au mois de mai 2021, moment où Fabrizio Romano avait été le premier journaliste à annoncer la décision de Zinedine Zidane d’une nouvelle fois claquer la porte et s’est livré ces dernières heures sur les coulisses d’une telle annonce.

La révélation XXL de Romano sur le départ de Zidane du Real Madrid

Pour le podcast The Rest Is Football de Gary Lineker, Micah Richards et Alan Shearer, Fabrizio Romano a été interrogé sur les informations mercato les plus folles qu’il a pu divulguer depuis ses débuts. Et sans hésitation possible, en plus du transfert de Bruno Fernandes à Manchester United en provenance du Sporting Lisbonne, le journaliste a cité le départ surprise de Zinedine Zidane du Real Madrid, son deuxième, en mai 2021.

Tensions avec Deschamps ? Le clan Zidane a tout déballé https://t.co/RLmVjLBMWP pic.twitter.com/DHc9gawLwz — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

«Zinedine Zidane dit : «Demain je vais dire au revoir, c'est fini pour moi ici»»