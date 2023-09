Le clan Dembélé boucle un transfert à 15M€ au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'aura pas chômé, aussi bien dans le sens des arrivées, mais également des départs ce qui est plus inhabituel. Le club de la capitale a effectivement très bien vendu ces derniers mois et ce n'est peut-être pas encore terminé. D'ailleurs, Moussa Sissoko, qui gère notamment les intérêts d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, s'est impliqué dans le transfert d'Abdou Diallo vers Al-Arabi.

Comme à son habitude, le PSG s'est montré très actif sur le mercato en enrôlant notamment 12 nouveaux joueurs. Mais cette fois-ci, le club de la capitale a également brillé du côté des ventes, ce qui est beaucoup plus inhabituel. Neymar a ainsi rejoint Al-Hilal pour 90M€ tandis que les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos ont permis un allégement massif de la masse salarial. Et ce n'est pas terminé puisque Julian Draxler et Marco Verratti seraient sur le point de rejoindre le Qatar.

Moussa Sissoko impliqué dans le transfert d'Abdou Diallo

Il imiteraient ainsi un certain Abdou Diallo qui s'est engagé cet été avec Al-Arabi. Encore une jolie vente pour le PSG qui a récupéré 15M€ dans cette opération. Et selon les informations du Parisien , Moussa Sissoko aurait eu un rôle clé dans ce dossier notamment grâce à sa proximité avec Antero Henrique, directeur sportif du championnat du Qatar.

Un agent de plus en plus influent au PSG ?

Plus globalement, le quotidien régional note l'influence grandissante de Moussa Sissoko au PSG puisque c'est lui qui gère les intérêts d'Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, deux recrues phares de l'été à Paris. L'agent français est également très proche de Nasser Al-Khelaïfi avec lequel il a directement négocié pour ses deux joueurs.