L'entraîneur du PSG dévoile déjà un problème après son arrivée

Thibault Morlain

Pour remplacer Christophe Galtier comme entraîneur, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Ancien sélectionneur de l'Espagne, il prend ainsi les commandes du club de la capitale. Arrivé en France, Luis Enrique avait d'ailleurs fait part de sa volonté de maitriser le français pour communiquer. Mais voilà que quelques semaines plus tard, c'est plus compliqué que prévu...

« Je ne parle pas français mais j'ai commencé à l'étudier ». Lors de sa conférence de presse de présentation au PSG, Luis Enrique avait annoncé la couleur concernant sa volonté d'apprendre et parler français. A l'instar de certaines recrues parisiennes arrivées cet été, l'entraîneur espagnol prend donc des cours. Mais Luis Enrique l'avoue, ce n'est pas si simple.

Le PSG balance une étonnante révélation sur les départs de Messi et Neymar https://t.co/c1MdFcgiwB pic.twitter.com/CTBFESCGc1 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

« C’est assez difficile »

Après la victoire du PSG face à l'OL ce dimanche, Luis Enrique a été interrogé sur sa maitrise du français. En conférence de presse, l'Espagnol a alors fait part d'un problème à ce sujet, confiant : « C’est assez difficile, beaucoup plus que je ne le pensais, mais c’est un de mes grands objectifs ».

« Respecter le pays et le club qui m’a recruté »