«Nous avons vécu un enfer» : Fâché, Neymar balance sur Messi et le PSG

Lors du dernier mercato estival, Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG après deux dernières années plus que compliquées à Paris. Interrogé après son transfert à Al Hilal, le Brésilien a lâché toutes ses vérités sur sa cohabitation avec la Pulga au Parc des Princes. Selon ses dires, les deux stars sud-américaines « ont vécu un enfer » au PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, n'ayant jamais réussi à trouver un accord avec Joan Laporta. L'occasion de retrouver Neymar, son ancien coéquipier, à Paris.

Neymar et Messi ont vécu un enfer au PSG

Toutefois, comme l'a affirmé Neymar, sa nouvelle cohabitation avec Lionel Messi a été désastreuse. A en croire le Brésilien, la Pulga et lui « ont vécu un enfer » au PSG.

«On est fâchés»