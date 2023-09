Mercato de folie au PSG, Luis Enrique hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a réalisé un mercato très impressionnant sur le papier. L'effecti parisien a largement été renforcé, notamment dans le secteur offensif avec les arrivées de dernières minutes de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. En conférence de presse, Luis Enrique n'a d'ailleurs pas caché sa joie d'avoir pu voir débarquer autant de joueurs de qualité. Le nouveau coach parisien s'enflamme pour l'effectif à sa disposition.

Le PSG vient de conclure un mercato très animé qui aura vu son effectif se renforcer avec l'arrivée de 12 nouveaux joueurs, en comptant le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Un marché qui aura été actif jusque dans les dernières heures avec les transferts de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani lors des deux derniers jours. Et Luis Enrique avait du mal à dissimuler sa joie en conférence de presse.

«Je ne peux que féliciter le président et Luis Campos»

« Oui, c’est vrai. Je ne peux que féliciter le président et Luis Campos, le directeur sportif, pour ce mercato magnifique qu’ils ont réalisé. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est parfait de me retrouver dans cette situation où j’ai deux joueurs de très haut niveau à chaque poste. Maintenant, on verra qui mérite le plus de jouer. En tant qu’équipe, on sera prêts pour toutes les compétitions », lance l'entraîneur du PSG à l'occasion de son passage devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«Je pense que ce mercato a été exceptionnel»