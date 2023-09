Le mercato de folie du PSG est totalement validé !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé un très gros mercato. Onze joueurs sont arrivés à Paris, et pas des moindres. Le club de la capitale a par exemple réussi à faire venir les champions du monde 2018 Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, mais aussi Randal Kolo Muani ou bien Gonçalo Ramos, deux attaquants de haut niveau. Le champion de France dispose d'une grosse équipe, ce qui plaît beaucoup à Bixente Lizarazu.

Comme chaque été, le PSG s'est montré très actif sur le mercato. Mais comparé aux saisons précédentes, le club de la capitale a peut-être mieux travaillé. L'équipe parisienne semble plus cohérente, et tous les postes ont été doublés. Paris a donc toutes les cartes en main pour réaliser une grande saison, et cela part bien, puisque la formation de Luis Enrique a montré de très belles choses lors des premières journées de Ligue 1.

Bixente Lizarazu s'emballe pour le PSG

Sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu est revenu sur le mercato du PSG. L'ancien international français est emballé par les joueurs qui sont arrivés à Paris, et il juge que le club de la capitale a fait du très bon travail. « J'ai souvent critiqué Paris, mais là j'avoue que ce mercato est très réussi. Il va quand même falloir voir comment les joueurs s'adaptent. Mais au niveau de l'attaque, il y a six attaquants de très haut niveau. Cela correspond en plus à ce que Luis Enrique aime faire, avec des joueurs interchangeables parce qu'il n'est pas avec 11 joueurs, il est avec une vingtaine de joueurs qu'il aime faire tourner. J'aime aussi l'apport de Lucas Hernandez et Manuel Ugarte à cet effectif pour apporter de la grinta. Il y a un équilibre des statuts, donc j'aime bien ce qu'il se passe au PSG. »

Il l’annonce, le PSG a recruté «une vraie machine» https://t.co/rFLIKmshLI pic.twitter.com/NBgis8nKsE — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Randal Kolo Muani n'est pas disponible contre l'OL

Ce dimanche soir, le PSG se rendra à Lyon pour le choc de cette quatrième journée de Ligue 1. Pour la rencontre face aux hommes de Laurent Blanc, Luis Enrique devra malheureusement se priver des services de Randal Kolo Muani. Le dernier arrivé à Paris est blessé, et il n'est donc pas dans le groupe. En revanche, Bradley Barcola est lui bien présent, et il pourrait même avoir un peu de temps de jeu contre son ancienne équipe.