Mercato : RC Lens, PSG… C’est historique !

Le mercato en Ligue 1 a officiellement fermé ses portes, et il aura été particulièrement actif. D'ailleurs plusieurs clubs ont battu leurs records que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Tour d'horizon des plus gros transferts bouclés dans le championnat de France.

Le PSG arrive enfin à vendre, Neymar explose tout

Parmi les opérations les plus folles, le transfert de Neymar arrive évidemment en tête. En effet, alors que le PSG n'est pas habitué à vendre, le club de la capitale a réussi le tour de force de céder la star brésilienne pour 90M€ à Al-Hilal. Un transfert record pour le PSG qui réalise de très loin la meilleure vente de son histoire. Jusque-là, c'est Gonçalo Guedes qui détenait ce record depuis 2018 et son transfert vers Benfica pour 40M€. Neymar est donc désormais le joueur le plus cher de l'histoire du PSG (222M€), mais également la plus grosse vente.

Elye Wahi à Lens, transfert record à plus d'un titre

Un autre transfert a marqué les esprits cet été en Ligue 1, à savoir Elye Wahi. Et pour cause, l'attaquant de Montpellier a rejoint le RC Lens pour 35M€, bonus compris, devenant à la fois le joueur le plus cher de l'histoire des Sang-et-Or, mais également la plus belle vente du MHSC. Il faut dire que cet été, les Lensois ont également battu leur record de vente en cédant Loïs Openda pour 50M€ au RB Leipzig. Après sa saison exceptionnelle, le RC Lens a donc réalisé un été historique sur le mercato.

Doku, Strasbourg... un été record en Ligue 1

Mais d'autres records ont été battus en Ligue 1. Notamment du côté de Strasbourg. Racheté par Todd Boehly, également propriétaire de Chelsea, le club alsacien est entré dans une nouvelle dimension qui a permis de réaliser quatre de leurs cinq plus gros transferts de leur histoire. Arrivés respectivement de Bruges et de Stum Graz, Abakar Sylla (20M€) et Emanuel Emegha (13M€) sont devenus les deux joueurs les plus chers de l'histoire devant Habib Diallo, arrivé en 2020. Dilane Bakwa et Junior Mwanga, recrutés tous deux pour 10M€ en provenance de Bordeaux, complètent le top 5. De son côté, le Stade Rennais a également battu un record. Jérémy Doku, qui a rejoint Manchester City pour 60M€, est devenu la plus grosse vente de l'histoire du club breton. Terem Moffi, dont l'option d'achat estimée à 22,5M€ a été levée cet été, est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OGC Nice, mais également la plus grosse vente du FC Lorient. Enfin, le Stade de Reims a également marqué les esprits en faisant de Keito Nakamura, Mohamed Daramy et Joseph Okumu, tous recrutés pour 12M€, ses trois plus gros transferts. Il faut dire que dans le même temps, Hugo Ekitike a explosé le record de vente du club champenois. Le PSG a déboursé près de 28M€ pour lever son option d'achat. Par conséquent, la Ligue 1 a vécu un été historique.