Il quitte le PSG et balance tout !

Rapatrié par le PSG cet été, Xavi Simons a rejoint le RB Leipzig sous la forme d'un prêt d'une saison. Le milieu offensif juge cette étape primordiale dans sa carrière. A terme, l'international néerlandais souhaiterait s'imposer à Paris. Mais pour l'heure, il se concentre seulement sur sa saison en Bundesliga comme il l'a confié à la presse de son pays.

Le PSG a vite regretté sa décision de se séparer de Xavi Simons. Il faut dire que le joueur offensif s'est révélé sous les couleurs du PSV Eindhoven la saison dernière, enchaînant les bonnes performances. Mais heureusement, le club parisien s'était préparé à cette éventualité en intégrant une clause de rachat de 6M€, qui a donc été levée cet été. En raison de la concurrence, le PSG a immédiatement pris la décision de le prêter au RB Leipzig.

« Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire »

Xavi Simons l'assure, le départ de Ruud Van Nistelrooy n'y est pour rien dans sa décision de quitter le PSV Eindhoven cet été. « Van Nistelrooy ? Je ne sais pas si je serais resté s'il était resté. Un départ était en tout cas réaliste » a-t-il lâché. Le joueur souhaitait rejoindre le PSG, sans pour autant se brûler les ailes. « Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire. Si je joue ici, quelque chose d'encore plus grand viendra naturellement. Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football. C'est ce dont je rêve. C'était quelque chose à prendre en compte » a confié Xavi Simons à AD Sportwereld.

Xavi Simons raconte son intégration