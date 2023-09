PSG : Une star du Real Madrid se lâche sur Mbappé

Hugo Chirossel

Écarté du groupe pendant plusieurs semaines, beaucoup de personnes pensaient que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. L’avenir de l’international français était un sujet de conversation pour les Merengue, comme l’a confié Dani Carvajal. Ce dernier, qui fait partie des quatre capitaines de la Casa Blanca, s’attendait vraiment à voir l’attaquant parisien débarquer cet été.

« Évidemment que c'était une possibilité . » Présent en conférence de presse ce mardi, Aurélien Tchouameni a avoué que voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid était une possibilité lors du dernier mercato estival. « Il y a plein de choses peuvent se passer dans le football. Avoir Kylian (Mbappé) dans son équipe, je pense que toutes les équipes du monde le veulent. Il est au PSG aujourd'hui, on respecte ça, on ne va pas en parler plus de ça parce que c’est un joueur du PSG. Bonne saison à lui et puis nous on est très content avec ce qu'on a aujourd'hui . »

« Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'on n'en a pas parlé »

Il semblerait que l’avenir de Kylian Mbappé ait été un sujet qui a animé les conversations des joueurs du Real Madrid cet été. « Je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'on n'en a pas parlé, mais il y avait toutes sortes d'opinions dans les conversations d'avant-saison après le dîner. “Je pense qu'il va venir, je ne pense pas qu'il va venir..." », a déclaré Dani Carvajal, dans un entretien accordé à Relevo .

« Je pensais qu'il allait venir »