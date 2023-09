PSG : Un joueur du Real Madrid se lâche sur le feuilleton de Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que son avenir a été au cœur des débats tout au long de l’été, Kylian Mbappé est finalement toujours un joueur du PSG. Forcément, le capitaine de l’équipe de France a été et est toujours lié à un possible départ pour le Real Madrid. Présent en conférence de presse ce mardi, Aurélien Tchouameni a avoué que cela aurait pu être une possibilité cet été.

Le mercato estival est terminé, mais l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas fixé pour autant. Le capitaine de l’équipe de France est toujours sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG et il pourrait donc quitter le club libre dans quelques mois. Comme indiqué par L'Équipe , une prolongation n’est pour le moment pas dans les tuyaux. Afin d’apaiser les tensions, Kylian Mbappé a accepté de faire des concessions. Il aurait notamment renoncé à sa prime de fidélité, estimée entre 60 et 80M€.

PSG : Le projet du Qatar enfin dévoilé pour Mbappé ? https://t.co/y2J2AcolQT pic.twitter.com/KG6BfmBpS5 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

Mbappé au Real Madrid ? « Évidemment que c'était une possibilité »

Si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, deux clubs sont d’ores et déjà prêts à l’accueillir, Liverpool, mais surtout le Real Madrid. Après Endrick, qui adorerait « jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs », c’est Aurélien Tchouameni qui s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant parisien et sur un possible transfert au Real Madrid cet été.

« Toutes les équipes du monde le veulent »