Mbappé est attendu par deux clubs après le PSG

Acceptant de ne pas toucher sa prime de fidélité ces dernières semaines, Kylian Mbappé ne donnerait pas son aval pour prolonger son contrat. L’Équipe annonce qu’un départ libre l’été prochain est au programme, avec le Real Madrid et Liverpool comme destinations potentielles.

Kylian Mbappé a pris une grande décision avant même le début de dernier mercato estival. Bien qu’une clause afin de rallonger son contrat d’un an jusqu’en juin 2025 était convenue entre les différentes parties, le Français a refusé de l’activer, lançant donc la guerre froide avec le PSG pendant une bonne partie de l’été.

Mbappé fait une concession pour le PSG, mais ne devrait pas prolonger

Bien que la situation entre les deux parties semblent être plus chaleureuse à l’instant T, notamment en raison du choix de Kylian Mbappé de ne pas percevoir sa prime de fidélité comprise entre 60 et 80M€ d’après L’Équipe , le champion du monde tricolore refuserait catégoriquement de prolonger son contrat et aimerait bénéficier de son statut d’agent libre en fin de saison.

Le Real Madrid attend le feu vert de Mbappé, Liverpool se met en retrait et attend son heure