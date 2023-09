Kylian Mbappé a mis la pression sur le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour avec le PSG, Kylian Mbappé a retrouvé son meilleur niveau après avoir animé le mercato estival. Finalement, le crack de Bondy est resté à Paris malgré les rumeurs l'annonçant sur le départ. Il faut dire qu'avec sa lettre, l'attaquant français avait clairement mis la pression sur sa direction.

Réintégré mi-août, Kylian Mbappé a déjà retrouvé son rendement, inscrivant 5 buts en deux titularisations, grâce à notamment à deux doublés contre Lens (3-1) et Lyon (4-1). Un scénario difficile à envisager au mois de juin lorsque l'attaquant de l'équipe de France avait envoyé une lettre au PSG.

PSG : La demande improbable de Mbappé sur le mercato https://t.co/MTwI0gQSLW pic.twitter.com/69jU2Hw6qe — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

La lettre de Mbappé servait de mise en demeure

En effet, dans cette lettre, Kylian Mbappé annonçait sa volonté de ne pas activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Par conséquent, son bail s'achève en juin 2024 ce qui relance l'hypothèse d'un départ libre. Et d'après OK Diario , le crack de Bondy savait d'ailleurs très bien ce qu'il faisait puisque cette lettre était clairement une mise en demeure afin d'assurer qu'il avait l'intention d'honorer son contrat jusqu'à son terme. Et non pas qu'il envisageait un départ cet été.

Mbappé a demandé au Real de ne pas faire d'offre