PSG : Un transfert déjà dans les tuyaux pour cet hiver !

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain cet été, Hugo Ekitike n’a finalement pas accepté de plier bagage. Alors qu’un départ est encore possible dans les faits, le mercato n’ayant pas fermé ses portes partout, il apparaît néanmoins très compliqué d’imaginer l’attaquant français partir vers une destination exotique.

Acteur important du deal Randal Kolo Muani, l’Eintracht Francfort misant sur lui pour succéder à l’international français, Hugo Ekitike n’a pas cédé aux sirènes allemandes malgré le faible temps de jeu qui lui est promis dans la capitale. Une position qui aurait pu faire capoter l’arrivée de Kolo Muani, mais le PSG a finalement obtenu gain de cause, de quoi plomber un peu plus les chances d’Ekitike de s’imposer cette saison, surtout que la direction l’aurait désormais mauvaise contre lui. Les dirigeants souhaitaient en effet vivement se séparer de l’ancien Rémois, parti pour rester encore quelques mois au minimum à Paris, et ce même si Luis Enrique ne compte pas sur lui.

« Il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique »

En effet, si le marché des transferts est encore ouvert dans certains pays, notamment en Grèce, en Turquie et en Arabie saoudite, Hugo Ekitike n’a pas l’intention de s’exiler comme le confirme Laurent Perrin, journaliste au Parisien : « Ekitiké a 21 ans et il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique. Il a refusé Francfort car la proposition était beaucoup trop basse par rapport à son salaire actuel ».

« Il lui faut attendre la prochaine fenêtre de mercato »