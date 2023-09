PSG : Ousmane Dembélé pointé du doigt, Deschamps lâche sa réponse

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG cet été, Ousmane Dembélé a été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. À 26 ans, l'ailier parisien éprouve encore des difficultés dans certains aspects de son jeu, notamment à la finition. Mais le sélectionneur des Bleus entend miser sur les autres qualités de l'ancien du FC Barcelone.

Transféré au PSG cet été, Ousmane Dembélé n’a pas perdu sa cote auprès de Didier Deschamps. Le joueur de 26 ans a été appelé par le sélectionneur de l’équipe de France pour le rassemblement des Bleus , pour les rencontres face à l’Irlande (jeudi 7 septembre) et l’Allemagne (mardi 12 septembre).

Dembélé n'y arrive pas à la finition

Dynamique, technique et percutant, Ousmane Dembélé est néanmoins pointé du doigt pour un aspect de son jeu où il affiche quelques lacunes. L’ancien du FC Barcelone pêche régulièrement dans la finition. Il n’a d’ailleurs toujours pas ouvert son compteur but avec le PSG malgré les quelques occasions qu’il s’est créé. Malgré tout, Didier Deschamps entend miser sur les autres qualités du champion du monde 2018.

«C’est une marge de progression qu’il a devant lui»