PSG : «Il est très dur», l’aveu du vestiaire sur Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Luis Enrique a déjà installé sa patte sur cette équipe du PSG. Dimanche soir, en clôture de la 4ème journée de Ligue 1, les Parisiens se sont imposés 4 buts à 1 face à l'OL. Le travail commence à payer et les méthodes de l'entraineur espagnol sont déjà adoptées par le vestiaire.

Les débuts de Luis Enrique au PSG sont très remarqués. L'Espagnol impose son style sur cette équipe parisienne grâce à son exigence. Marquinhos estime qu'il y a encore du travail mais le vestiaire adhère aux méthodes de son nouvel entraineur. Des méthodes particulièrement dures.

Il signe au PSG et interpelle Mbappé https://t.co/OlH15HgSQc pic.twitter.com/kJChELvsf1 — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

«Il est très exigeant avec nous, très dur»

Marquinhos a dévoilé les dessous de la méthode Luis Enrique. « On n'a pas encore tout à fait le visage que veut le coach mais on fait de bons progrès. Il est très exigeant avec nous, très dur, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Il faut valoriser ce résultat ici, peu importe l'adversaire, on sait que Lyon-PSG c'est un choc. Mais le coach nous le dit, on a une grande marge de progression », a déclaré le capitaine du PSG en zone mixte. Les Parisiens devraient continuer à s'améliorer selon lui.

«On est sur le bon chemin»