Un joueur dévoile la révolution réclamée au PSG

Benjamin Labrousse

Avec les départs de Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore de Neymar cet été, le PSG a entamé une véritable révolution premièrement au niveau de son effectif. Mais avec l’arrivée en juillet dernier du nouvel entraîneur Luis Enrique, le club parisien a également drastiquement changer sa manière de jouer. Au sortir de la victoire ce dimanche face à l’OL (1-4), Achraf Hakimi s’est confié sur les attentes du technicien espagnol à son sujet.

Le PSG a encore frappé. Une semaine après son premier succès de la saison face au RC Lens (3-1), le club de la capitale a enchaîné sur la pelouse du Groupama Stadium avec une belle victoire face à l’OL (1-4). Une rencontre dans laquelle plusieurs Parisiens se sont vraiment illustrés.

«Vous êtes des m**des», une recrue du PSG se fait insulter https://t.co/igaZvsj5np pic.twitter.com/MxblvVpVKD — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Premier but de la saison pour Hakimi

C’est le cas notamment d’Achraf Hakimi. Irrégulier lors de ses deux premières saisons au PSG, le latéral droit marocain semble retrouvé en ce début d’exercice 2023-2024 sous les ordres de Luis Enrique. Face à l’OL, Achraf Hakimi a inscrit son premier but de la saison à la réception d’un centre d’Ousmane Dembélé. Très actif et surtout très offensif au niveau de son couloir droit, l’ancien latéral de l’Inter Milan aurait même pu inscrire un doublé quelques minutes plus tard. Après une contre-attaque éclair initiée par Kylian Mbappé, la frappe du Marocain s’est écrasée sur la barre.

« Il me demande de plus jouer à l’intérieur du jeu »