PSG : Ousmane Dembélé annonce du lourd

Jean de Teyssière

Le PSG a terminé son mercato et a pu finaliser l'arrivée de nombreux joueurs, notamment celle d'Ousmane Dembélé. L'ancien Barcelonnais fait partie des premières recrues de l'été et son entente avec Kylian Mbappé promet de faire des étincelles cette saison. Très à l'aise au niveau des dribbles, Ousmane Dembélé a annoncé qu'il pouvait encore s'améliorer à ce niveau-là.

Ousmane Dembélé est arrivé au PSG au début du mois d'août contre 50M€, le montant de sa clause libératoire. Le champion du monde 2018 a joué deux matchs avec le PSG en Ligue 1 et a commencé à montrer l'étendue de son talent, notamment en dribble. Déjà aperçu lors de son court passage rennais, Dembélé a promis du lourd pour les supporters parisiens cette saison.

Dembélé, futur meilleur dribbleur de Ligue 1 ?

On connaît l'appétence de Kylian Mbappé pour les dribbles, mais il a désormais un sérieux concurrent dans ce domaine ses côtés, puisqu'Ousmane Dembélé s'en est fait une spécialité. En 120 minutes disputées cette saison, il en est à un total de 4 dribbles réussis par match, alors que son ami Mbappé en réussit 2,5 en moyenne.

« Oui on peut s’améliorer les dribbles »