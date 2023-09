L’OM boucle un transfert, l’enfant du pays jubile

Hugo Chirossel

Pendant que les hommes de Marcelino étaient tenus en échec par le FC Nantes vendredi soir à la Beaujoire (1-1), l’OM a officialisé la signature de sa dernière recrue du mercato estival, Bamo Meïté. Ce dernier a été prêté avec option d’achat par Lorient, pour le plus grand bonheur du capitaine des Merlus, Laurent Abergel.

Et de neuf. Dans la soirée de vendredi, l’OM a officialisé l’arrivée de sa neuvième et dernière recrue du mercato estival. Bamo Meïté a été prêté avec option d’achat par Lorient, tandis qu’Isaak Touré a fait le chemin inverse et a signé un contrat de cinq ans avec les Merlus .

Coup dur pour l’OM, il pousse un coup de gueule https://t.co/yaDYAviGZ4 pic.twitter.com/P9rWxSNo5d — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Abergel se félicite de l’arrivée de Meïté à l’OM

À l’OM, Bamo Meïté essayera de gagner sa place avec la concurrence de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Son arrivée dans la cité phocéenne semble en tout cas ravir son capitaine à Lorient. Laurent Abergel, natif de Marseille et formé à l’OM, lui a envoyé un beau message sur les réseaux sociaux après l’annonce de son prêt.

« L’OM c’est trop »