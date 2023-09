Mercato : Quelle est la meilleure recrue en Ligue 1 ?

La rédaction

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes vendredi à 23h59 dans l’hexagone. La Ligue 1 a perdu bien des stars, mais en a recruté quelques unes en échange à l’instar d’Ousmane Dembélé qui a déposé ses valises au PSG ou bien Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Mais quelle est le meilleur coup effectué ? C’est notre sondage du jour !

Cet été a été fatal pour certaines grandes stars du championnat de France. En effet, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Matteo Guendouzi ou encore Lois Openda ont tous plié bagage. En revanche, il y a eu quelques arrivées de marque. Ne serait-ce qu’au PSG ou à l’OM qui ont recruté autour de dix joueurs cet été, dans chaque club.

Aubameyang, Dembélé, Kolo Muani, Kondogbia, le PSG et l’OM se sont rendus coup pour coup

Du côté du PSG, les joueurs se sont rapidement empilés. De Marco Asensio à Ousmane Dembélé en passant par Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani dans les toutes dernière heures du mercato, le Paris Saint-Germain a été particulièrement actif et a, notamment, mis la main sur Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen a apporté satisfaction au PSG en ce début de saison dans l’entrejeu. À l’OM, le président Pablo Longoria est resté fidèle à ses habitudes en bouclant de gros coups. Ce fut le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore plus récemment Joaquin Correa, arrivé en prêt de l’Inter.

C'est annoncé, le PSG gagne un bras de fer à 110M€ ! https://t.co/3SWbTjZCSY pic.twitter.com/5miMMi2aOE — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

Balogun à Monaco, Wahi à Lens, Matic à Rennes, Umtiti à Lille

Ailleurs, certains joueurs déjà en Ligue 1 la saison passée, mais dans des clubs différents, ont changé d’horizon. À l’instar de Folarin Balogun qui a connu trois clubs en l’espace de quelques semaines. De retour de prêt du Stade de Reims, l’international américain a définitivement quitté Arsenal pour l’AS Monaco. La sensation montpelliéraine de l’exercice précédent Elye Wahi a signé en faveur du RC Lens pour y remplacer Lois Openda. À Rennes, Nemanja Matic a débarqué de la Roma lorsque Tiémoué Bakayoko a signé à Lorient lorsque Samuel Umtiti s’est engagé au LOSC.



Mais quel est le meilleur coup de l’été en Ligue 1 ?