«C’est un joueur qui devait arriver à l’OM»… Il balance sur ce transfert avorté

Thibault Morlain

Dans une situation sportive compliquée actuellement, l’OL a tout de même réalisé un très joli coup sur le marché des transferts. En effet, cet été, les Gones ont accueilli Ernest Nuamah, acheté par Molenbeek à Nordsjælland puis prêté sur les bords du Rhône. Un coup qu’il faudrait mettre à l’actif de Matthieu Louis-Jean, lui qui était déjà très proche de faire venir Nuamah à l’OM il y a quelques mois de cela.

Il aura donc fallu un montage financier de la part de John Textor pour faire venir Ernest Nuamah à l’OL. Minés par les décisions de la DNCG, les Gones ont finalement accueilli le Ghanéen sous la forme d’un prêt, en provenance de Molenbeek… un club qui appartient au groupe de Textor. C’est le club belge qui a directement payé le transfert à Nordsjælland. Laurent Blanc va donc désormais pouvoir s’appuyer sur Ernest Nuamah, lui qui aurait très bien pu être à l’OM aujourd’hui.

Un joueur de l'OM victime d'une fake news sur le mercato ? https://t.co/voDn6h3NpF pic.twitter.com/1PoSSAVIrR — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« Marseille ne l’a pas fait pour des raisons qui m’échappent »

Invité d’un live Twitch avec Zack Nani, Hugo Guillemet a fait quelques confidences sur le transfert avorté d’Ernest Nuamah à l’OM. Le journaliste L’Equipe a ainsi expliqué : « Nuamah, je pense que ce dossier, l’OL le doit au travail de Matthieu Louis-Jean qui a été entamé avec l’OM. C’est un joueur qui devait arriver à Marseille au départ il y a un an. Marseille ne l’a pas fait pour des raisons qui m’échappent. Matthieu Louis-Jean est resté dessus, il était en lien très proche avec le joueur, quasi au quotidien, avec l’agent… Il n’a jamais lâché. Quand l’opportunité de le faire à Lyon s’est présentée, il a sauté dessus ».

« Je pense que c’était le bon choix »