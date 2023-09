Il débarque à l'OM et annonce déjà du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, l'OM tient son latéral polyvalent capable d'assurer le rôle de doublure de Jonathan Clauss à droite mais également de faire souffler Renan Lodi à gauche. Il s'agit en effet d'Amir Murillo qui débarque en provenance d'Anderlecht pour environ 3M€. Présent en conférence de presse, l'international panaméen a d'ailleurs affiché ses ambitions à l'OM.

« Ce qui m'a attiré dans ce projet, c'est l'équipe mais aussi le public et le stade. C'est une opportunité unique pour moi. Concernant ma blessure, elle date de deux mois. Si je suis là, c'est que tout va bien. J'attend mon opportunité. Je sais que c'est la plus grande équipe de France, la seule à avoir gagner la C1. Mon objectif, comme tout le monde, c'est de retrouver la Ligue des champions », lance le nouveau joueur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

