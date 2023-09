Transfert à 20M€, l'OM fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour quasiment 20M€ cet été en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye a été accueilli en rock star à l'OM, notamment pour son histoire avec le club phocéen. Cependant, les débuts de l'international sénégalais à Marseille sont loin de répondre aux attentes et les premières critiques commencent à s'abattre sur le joueur. Mais Marcelino vole à son secours et réclame de la patience.

C'est l'une des recrues qui a fait le plus parler à l'OM cet été. Par son passé avec le club phocéen, Iliman Ndiaye a été accueilli en grande star à Marseille. Mais ses débuts sont loin de répondre aux attentes suscitées par un transfert estimé à 20M€. Mais Marcelino défend son joueur.

Un joueur de l’OM veut s’en aller ! https://t.co/KEQ9WxtQ0W pic.twitter.com/T2wsu5CPTg — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Marcelino défend Ndiaye

« C'est un joueur qui arrive, c'est sa première expérience dans un grand club, avec des attentes élevées. Il veut répondre à toutes ces attentes, mais c'est très difficile. C'est la réalité, pour un jeune joueur en plein changement », confie l'entraîneur de l'OM devant les médias avant de poursuivre.

«Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Ndiaye»