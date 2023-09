Le boss de l'OM déballe tout sur un transfert

Thomas Bourseau

Tout au long du mercato, l’OM s’est grandement renforcé et ce, à tous les niveaux et à chaque ligne du onze de départ de Marcelino. Néanmoins, le président Pablo Longoria courrait derrière un profil spécifique pour sa défense depuis le coup d’envoi du marché des transferts et l’a trouvé en la personne de Michael Amir Murillo.

Fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts au cours du mercato estival. De Pierre-Emerick Aubameyang à Geoffrey Kondogbia en passant par Joaquin Correa, ils ont été nombreux à déposer leurs valises à l’OM.

L’aveu de Longoria sur le mercato

Néanmoins, en sa qualité de président de l’OM, Pablo Longoria a longtemps cherché un joueur capable d’apporter une véritable concurrence à Jonathan Clauss au poste de latéral droit ou bien pour seulement faire souffler l’international français. En conférence de presse, Longoria a annoncé avoir trouvé en Michael Amir Murillo le joueur tant recherché.

L’OM plombé pour son dernier coup du mercato ? https://t.co/EI4Bd2izA6 — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«On cherchait à faire une équilibre avec les caractéristiques de Clauss»