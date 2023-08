Double transfert à l'OM, un ultime détail à régler ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes ce vendredi, l'OM et le FC Lorient tenteraient de boucler un échange entre Bamo Meïté et Isaak Touré. Si le premier aurait trouvé un accord avec le club marseillais, le second négocierait toujours avec les Merlus. Toutefois, Isaak Touré serait d'accord sur le principe de signer au FC Lorient.

Très actif lors de ce mercato estival, Pablo Longoria n'aurait pas encore finalisé le recrutement de l'OM. Alors que cette fenêtre de transferts fermera ses portes ce vendredi, le président marseillais voudrait réussir un double coup de dernière minute.

Mercato : Nouvelle signature imminente à l’OM ? https://t.co/X03HKHWB4A pic.twitter.com/doczpjTheT — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

L'échange entre Meïté et Touré est imminent

En effet, Pablo Longoria négocierait avec la direction du FC Lorient pour finaliser un échange entre Bamo Meïté (21 ans) et Isaak Touré (20 ans). Et à en croire L'Equipe , ce double transfert devrait se concrétiser d'ici la fin du mercato estival. Toutefois, il resterait un détail à régler avant que le chassé-croisé entre Bamo Meïté et Isaak Touré puisse être officialisé par l'OM et le FC Lorient.

Isaak Touré doit trouver un accord final avec Lorient