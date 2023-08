Mercato : Nouvelle signature imminente à l’OM ?

Jean de Teyssière

L'Olympique de Marseille poursuit son grand mercato et huit nouveaux joueurs ont déjà garni les rangs marseillais. Et l'OM pourrait bien réussir à faire venir un neuvième joueur puisque le défenseur central du FC Lorient, Bamo Meïté, fait partie de la short-list de l'OM pour ce poste. Un échange avec Isaak Touré est à l'étude et sa conclusion pourrait être imminente.

Depuis que Pablo Longoria a pris les commandes du club en février 2021, l'OM est habitué à voir son équipe être totalement chamboulée à chaque été. Ce mercato 2023 ne déroge pas à la règle puisque l'OM pourrait enregistrer une neuvième venue, mais aussi un dixième départ.

Isaak Touré à Lorient ?

D'après les informations de L'Équipe , le défenseur français de 20 ans évoluant à l'OM, Isaak Touré, fait l'objet de convoitises, Nantes et l'Udinese étant intéressés par son profil. Mais il pourrait bien aller à Lorient dans le cadre d'un transfert assez rare, vu surtout en NBA.

Mercato : Il a tout fait pour quitter l’OM https://t.co/AsegAOvyvL pic.twitter.com/ytVuke65Qi — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Meïté échangé avec Touré ?