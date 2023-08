OM : Après son transfert, Guendouzi fait déjà une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu ces dernières semaines, Mattéo Guendouzi a bien quitté l'OM pour rejoindre la Lazio Rome où il est prêté avec une option d'achat avoisinant les 12M€ hors bonus. Arrivé en Italie avant la signature de son contrat, le milieu de terrain français a livré ses premiers mots, ne manquant pas de s'enflammer pour son arrivée dans son nouveau club.

Très actif pour se renforcer cet été, l'OM a une nouvelle fois mené une large revue d'effectif, notamment en recrutant huit nouveaux joueurs. Et cette fin de mercato, Pablo Longoria cherche désormais à dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs joueurs jugés indésirables sont partis à l'image de Cengiz Under ou encore Ruslan Malinovskyi et Pol Lirola. Mais Mattéo Guendouzi également a quitté l'OM.

Guendouzi file à la Lazio Rome

En effet, le milieu de terrain français s'est engagé avec la Lazio Rome où il prêté une saison. Selon Fabrizio Romano, il s'agit d'un prêt payant de 1M€ assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 12M€ auxquels pourraient s'ajouter 5M€ de bonus. Mattéo Guendouzi est d'ailleurs arrivé dans la capitale romaine où il a livré ses premiers mots.

🏥 Visite mediche di idoneità in @PaideiaHospital per @MatteoGuendouzi #AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/YiyUfeH3zZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 30, 2023

«Je suis très heureux d'être ici. Je vais tout donner pour ce club magnifique»