FC Nantes : Il lance un appel du pied... pour jouer avec Mbappé !

Ces derniers jours, le FC Nantes a mis un coup d'accélérateur sur son mercato notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Matthis Albine a notamment été prêté par le Stade Rennais avec à la clé une option d'achat avoisinant les 6M€. Et le jeune attaquant ne cache pas ses ambitions puisqu'il espère être convoqué par Thierry Henry pour les Jeux Olympiques et ainsi évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

Une attaquant Albine-Mbappé aux JO ?

Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle, Matthis Albine a effectivement lancé un appel du pied à Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. « Les JO ? Oui, j’ai cet objectif en tête. J’ai envie de participer aux JO. À moi de faire en sorte d’y accéder », lance Albine qui pourrait donc accompagner Kylian Mbappé sur le front de l'attaque des Bleuets à Paris pour les JO. En attendant, le néo-Nantais a justifié son choix.

Albine justifie son choix