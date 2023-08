PSG : C’est terminé dans ce feuilleton à 100M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Bradley Barcola est en passe de s’engager avec le PSG, Randal Kolo Muani semble encore loin du Parc des Princes, et ce malgré sa détermination à rallier la capitale. Dans l’entourage du joueur, on commencerait à perdre confiance sur l’issue du feuilleton, le mercato fermant ses portes vendredi.

La prochaine recrue de l’été du côté du PSG est identifiée, et il ne s’agit pas de Randal Kolo Muani. Bradley Barcola est en effet en passe de s’engager en faveur du club de la capitale, un transfert avoisinant 50M€ bonus compris, alors que les discussions sont en cours depuis plusieurs semaines avec l’OL, comme révélé par le10sport.com. Si le dossier Kolo Muani semblait plus avancé dernièrement, c’est finalement le crack tricolore qui sera le prochain à rejoindre le PSG.

Le PSG prepare un transfert de dernière minute, c’est inespéré https://t.co/wuX2235Crj pic.twitter.com/5ejz17mRKR — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Le clan Kolo Muani pessimiste

Et dans le camp Kolo Muani, on commencerait à perdre espoir. Selon Le Parisien , une forme de pessimisme se faisait ressentir dans l’entourage de l’international français concernant une avancée significative des négociations entre le PSG et Francfort ce jeudi, et ce alors que le mercato ferme ses portes en fin de semaine.

Le temps presse pour le PSG et sa priorité

Randal Kolo Muani n’est pas résigné pour autant, lui qui a décidé de boycotter l’entraînement mercredi après avoir annoncé publiquement qu’il souhaitait rejoindre le PSG. Le compte à rebours est désormais lancé.