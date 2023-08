EXCLU - Mercato - Barcola : Le PSG dégaine 40 M€, l'OL en réclame 60 !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir transmis trois offres de transfert à l'Olympique Lyonnais, le PSG vient de repasser à l'attaque pour Bradley Barcola. Selon nos informations exclusives, Paris a proposé un montant de 40 millions d'euros. Mais cette fois, les Gones ont répondu en évoquant, pour la première fois, une somme précise.

A moins d'une semaine de la fin du mercato, le PSG n'a pas terminé son marché. Luis Campos et Luis Enrique souhaitent boucler au moins deux arrivées. Plus si Paris enregistre des départs de dernière minute, comme pourrait l'être celui de Marco Verratti. En attaque, la priorité se nomme Randal Kolo Muani. Un dossier très bien avancé et pour lequel le PSG est optimiste. Toujours pour le secteur offensif, le club parisien a ciblé Bradley Barcola. Et le dossier connaît une nouvelle étape.

Quatrième offre du PSG

Selon nos informations, le PSG a transmis une quatrième offre à l'OL pour Bradley Barcola. Après avoir offert 25, 30 puis 35 millions d'euros, Luis Campos et ses équipes ont fait partir une quatrième proposition. Un montant de 40 millions d'euros ! Sur la table de l'Olympique Lyonnais, l'offre ne semble pas avoir trouvé sa cible. Puisque, pour la première fois depuis le début des discussions entre les deux clubs, les Gones ont transmis un montant à Paris pour accepter de laisser filer Barcola.

Lyon veut 60 M€ !

Pour que le deal se fasse, l'OL a donné son prix au PSG : 60 millions d'euros ! C'est la première fois, depuis que les deux clubs échangent sur Bradley Barcola, que John Textor évoque un montant précis. Si la somme de 50 millions d'euros a été évoquée par le passé par plusieurs confrères, nos sources parisiennes ont toujours démenti avoir été informé, par l'OL, d'un montant précis. Jusqu'à présent, Lyon écoute mais ne donne pas de chiffre. Cette fois, Textor a posé carte sur table : c'est 60 millions d'euros.

Un deal financier

Comme révélé par le10sport.com, un deal entre Paris et Lyon au sujet de Barcola ne pourra être que financier désormais. En effet, le PSG a transmis une liste de joueurs pouvant être inclus dans ce transfert. Les Gones n'ont pas donné suite à ces profils. Sauf en début de semaine, lorsque la situation de Hugo Ekitike a été évoquée par les dirigeants lyonnais. Mais trop tard, l'attaquant parisien étant en pleine négociation pour partir à l'étranger. Si l'OL envisage de se séparer de Barcola, ce sera uniquement contre de l'argent. Pour cela, un rendez-vous est déjà prévu, ce dimanche, entre Jorge Mendes (agent du joueur) et John Textor. Les deux hommes vont tenter de trouver un terrain d'entente pour boucler l'opération.