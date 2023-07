EXCLU - Mercato : Le PSG frappe un premier coup pour Bradley Barcola !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En marge du dossier Bernardo Silva, priorité du recrutement de Luis Campos, le PSG a coché le nom d’une pépite de Ligue 1. Il s’agit de Bradley Barcola, révélation de la dernière saison lyonnaise. Selon nos informations, Paris a transmis une première offre de transfert à l’OL.

Le PSG a bouclé la première phase de son recrutement. Le fruit d’un travail de plusieurs mois, pour permettre à Paris de se renforcer à moindre frais avec les arrivées libres de Marco Asensio (Real Madrid) et Milan Skriniar (Inter Milan), des paris sur l’avenir avec Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne) et Lee Kang-in (Majorque) et un premier coup sur le marché des transferts avec Lucas Hernandez (Bayern Munich). Comme révélé par le10sport.com, Paris attaque la deuxième phase avec le dossier Bernardo Silva (Manchester City). Une première offre de transfert a été transmise à Manchester City. Repoussée par les Citizens .

Paris dégaine pour Barcola

Si Bernardo Silva figure parmi les priorités de recrutement du PSG, Luis Campos attaque également d’autres dossiers. En Ligue 1, le profil de Bradley Barcola plaît beaucoup. Selon nos sources, Paris a même dégainé une première offre pour le jeune talent lyonnais. Si le montant de cette proposition n’a pas filtré, Le 10 Sport est en mesure d’affirmer que l’Olympique Lyonnais a repoussé les avances parisiennes.

Le veto de Textor

Après avoir tenté d’enrôler Rayan Cherki l’hiver dernier, le PSG continue de suivre les talents lyonnais. Bradley Barcola est la nouvelle cible parisienne. Mais pour le moment, l’OL se montre ferme. Et notamment John Textor, le nouveau propriétaire du club. Il s’oppose fermement au départ de son poulain âgé de 20 ans, auteur d’une excellente saison 2022-2023 et sur lequel Laurent Blanc fonde beaucoup d’espoir. A voir si Paris insistera dans les prochaines semaines…