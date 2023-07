PSG : Neymar blacklisté, il lâche une grande annonce

La rédaction

Le PSG est déchaîné en ce début de mercato estival. Depuis le 10 juin dernier, le club parisien a annoncé l'arrivée de six joueurs, et le recrutement parisien est loin d'être terminé. Au moins deux profils offensifs sont attendus dans la capitale, ce qui pose la question de la place de Neymar dans le dispositif de Luis Enrique.

Ce mercredi, le PSG a officialisé l'arrivée de sa sixième recrue estivale, celle de Cher Ndour. Avant lui, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Kang-In Lee avaient posé leurs valises à Paris. Et ce n'est pas terminé !

Le PSG a tranché pour sa nouvelle pépite https://t.co/IhUmJEaK7U pic.twitter.com/5xkjV2NSel — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Des renforts offensifs attendus prochainement

Comme annoncé par le 10Sport.com, Luis Campos espère, aussi, accueillir Bernardo Silva (Manchester City). Un numéro 9 est, également, attendu. Pour Daniel Riolo, le recrutement entrepris par le PSG pourrait mettre en difficulté Neymar.

« Je ne vois plus où est la place de Neymar dans cette équipe »