Incroyable, le boss du PSG a bouclé un deal historique… à l’OM

En janvier dernier, l'OM tentait un coup de poker sur le mercato. Le club marseillais dépensait près de 32M€ pour mettre la main sur Vitinha, alors sous contrat avec le Sporting Braga. Pour boucler ce deal, Pablo Longoria aurait reçu l'aide d'un personnage bien connu au PSG : Luis Campos, qui a travaillé dans ce dossier pour le compte de l'équipe portugaise.

Luis Campos porte plusieurs casquettes. Arrivé au PSG durant l'été 2022 dans un rôle de conseiller sportif, le Portugais occupe le même rôle au Celta Vigo. Mais ce n'est pas tout puisque Campos a, également, travaillé pour le compte du Sporting Braga, club dont le PSG est actionnaire.

Campos a participé à l'opération Vitinha

Et selon les informations de Team Football, le dirigeant parisien a été amené à travailler avec un certain Pablo Longoria en janvier dernier sur le dossier Vitinha. Intéressé par le jeune buteur du Sporting Braga, le président de l'OM avait discuté avec Campos et était parvenu à finaliser l'opération.

Un joli coup bouclé par Braga

Luis Campos a réussi un gros coup puisque Vitinha a été vendu à l'OM pour 32M€, ce qui représente le transfert le plus cher de l'histoire du club marseillais. Dans les prochains jours, le conseiller sportif du PSG devra réussir pareil exploit, cette-fois ci avec les indésirables de Luis Enrique.