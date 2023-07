Transfert historique, l’OM annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas fait énormément parler de lui lors de cette seconde partie de saison. Pour justifier cette discrétion, Pablo Longoria a évoqué un souci d'adaptation. Le président marseillais réclame de la patience, tout comme Chancel Mbemba, l'un de ses coéquipiers à Marseille.

A la recherche d'un buteur capable d'épauler Alexis Sanchez lors du dernier mercato hivernal, l'OM a tenté un coup de poker. Le club marseillais a dépensé près de 32M€ pour mettre la main sur Vitinha, dont les seuls exploits ont eu lieu au Sporting Braga, son club formateur. Au vue de la somme dépensée, les supporters marseillais s'attendaient à un impact immédiat, mais le joueur est resté relativement discret lors de cette seconde partie de saison. A tel point que certains parlent de fiasco pour exprimer leur ressenti sur l'arrivée de Vitinha.

Longoria réclame du temps avec Vitinha

Pour Pablo Longoria, Vitinha n'a pas encore montré tout son talent. Le président de l'OM demande du temps aux supporters. « Le cas de Vitinha, on pourrait avoir un moment de réflexion. Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien » a-t-il déclaré.

« Je ne doute pas qu’il gagnera dans notre équipe »