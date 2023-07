Mercato : L’énorme aveu de Deschamps sur l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Didier Deschamps semble avoir, comme beaucoup, été approché par les hauts décideurs du football saoudien dans le cadre du développement de la Saudi Pro League. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas donné suite à l’approche et a tout déballé sur la question.

Comme ce fut le cas avec Steven Gerrard qui est devenu le coach d’Ettifaq FC, ou encore pour José Mourinho et Christophe Galtier, la Saudi Pro League semble approcher de grands noms du football. À l’instar de Zinedine Zidane qui a repoussé les approches saoudiennes selon Foot Mercato, Didier Deschamps en a fait de même, lui qui est sous contrat à la tête de l’équipe de France jusqu’en juin 2026.

Approché par l’Arabie saoudite, Deschamps vide son sac

À l’occasion d’une entrevue avec Didier Deschamps pour RTL , le journaliste Mohamed Bouhafsi a demandé au sélectionneur de l’équipe de France comment il gère l’intérêt de l’Arabie saoudite qui lui a offert des ponts d’or et ce qui le pousse à jurer fidélité aux Bleus. « Je n’ai pas de pression. C’est l’adrénaline, c’est parce que c’est le top niveau. Il n’y a rien qui est au-dessus parce que ce sont les meilleurs joueurs, les meilleures compétitions. Même s’il y a des choses qui peuvent être différentes, mais je me trouve bien dans cet environnement là parce que ça convient à ce que j’ai besoin dans ma tête ».

L’OM fonce sur un buteur de Deschamps, la vérité est dévoilée https://t.co/UWbeecc04t pic.twitter.com/zBAGcYNTMU — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

«À un moment, si ce n’est plus le cas, et bien je prendrais d’autres décisions»