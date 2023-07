Un Marseillais débarque au PSG, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Natif de Marseille, mais parti très tôt en Espagne, Lucas Hernandez s'est engagé jusqu'en 2028 avec le PSG. Lors d'un long entretien accordé au média du club, le latéral gauche s'est livré sur son transfert. Le champion du monde 2018 n'a pas masqué son émotion et se projette déjà sur la saison à venir.

Cette fois, c'est la bonne. Annoncé durant plusieurs années dans le viseur du PSG, Lucas Hernandez a fini par rejoindre la capitale malgré son passé marseillais. Arrivé en provenance du Bayern Munich, il s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club parisien. Ce dimanche, Lucas Hernandez a livré ses impressions au micro de PSG TV.

Ça y est je suis Parisien et je donnerai tout pour le PSG comme je l’ai toujours fait partout où j’ai joué…🔴🔵#21Allez Paris @PSG_inside pic.twitter.com/hieghnJRNT — Lucas Hernández (@LucasHernandez) July 9, 2023

« Je ressens beaucoup de joie »

« Je ressens beaucoup de joie, c'est quelque chose que je voulais depuis un bon moment déjà, et cela se réalise enfin. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un jour très spécial pour moi, venir au Paris Saint-Germain et avec cette ambition, je suis très content de pouvoir être ici » a lâché Lucas Hernandez. Dans un second temps, le défenseur a justifié son arrivée au PSG.

Lucas Hernandez justifier son arrivée

« C'est un club ambitieux, qui a faim de titres. J'ai joué dans d'autres grands clubs, qui avaient aussi de très belles ambitions. Paris veut réaliser de grandes choses, et j'espère pouvoir aider le club à les accomplir. Je suis quelqu'un qui en veut toujours plus dans ma carrière, et c'est pour cela que je rejoins le club, pour pouvoir atteindre ces objectifs » a confié le frère de Théo, qui n'a pas caché ses ambitions pour la saison à venir.

« Je vais tout donner »