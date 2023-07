PSG : Incroyable, Mbappé a concrétisé un énorme transfert !

Arnaud De Kanel

Lucas Hernandez est un joueur du PSG depuis ce dimanche. L'international français arrive en provenance du Bayern Munich et retrouve donc dans la capitale Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, ses deux coéquipiers en sélection. D'ailleurs, il a révélé avoir échangé avec l'attaquant ces derniers jours.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-in Lee, Lucas Hernandez est également un nouveau joueur du PSG. Le champion du monde retrouve deux membres de l'épopée de 2018, à savoir Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Logiquement, ils ont noué une solide amitié grâce à ce parcours historique. Heureux d'enfin signer au PSG après de longs mois de négociations, Lucas Hernandez se réjouit à l'idée d'évoluer avec ses deux amis et avoue avoir été définitivement convaincu de signer par Mbappé.

«C’est un jour très spécial pour moi»

L'attente a touché à sa fin pour Lucas Hernandez. « Je ressens beaucoup de joie ! J’attendais de rejoindre le PSG depuis un bon moment, ça s’est enfin réalisé. C’est un jour très spécial pour moi et je suis très heureux d’être ici », a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich dans un communiqué publié par le PSG. Sur les réseaux sociaux du club, le néo-parisien a évoqué sa relation avec Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, ses deux coéquipiers en sélection.

«J’ai beaucoup échangé avec Kylian ces temps-ci»