Le PSG enflamme encore le mercato avec une grosse dépense !

Arnaud De Kanel

On n'arrête plus le PSG ! Après avoir trouvé son nouvel entraineur en la personne de Luis Enrique, le club de la capitale enchaine les officialisations ces derniers jours. Milan Skriniar, Marco Asensio, Kang-In Lee et Manuel Ugarte sont devenus Parisiens cette semaine. Recruté pour 60M€, l'Uruguayen est le sixième plus gros transfert du PSG.

La semaine écoulée fut agitée au PSG. Le nouveau centre d'entraînement a ouvert ses portes à Poissy, Luis Enrique a été présenté à la presse juste après que Nasser Al-Khelaïfi se soit fait contrôler à la sortie de son avion, puis quatre signatures ont été officialisées et Kylian Mbappé a remis de l'huile sur le feu dans France Football pour parachever une semaine pas comme les autres. Le transfert de Manuel Ugarte est presque passé inaperçu dans tout cela alors qu'il marque une page dans l'histoire du PSG.

Le PSG veut s’éviter une autre catastrophe à la Mbappé https://t.co/qDk5WR29SB pic.twitter.com/XJgGPeH5qF — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Ugarte débarque pour 60M€

Après de longs mois de négociations, Manuel Ugarte est un joueur du PSG depuis vendredi. « Je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière, dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain », a-t-il lâché pour le site officiel du club. Le club de la capitale a versé 60M€ au Sporting, soit le montant de sa clause libératoire. Un investissement conséquent qui fait date dans l'histoire des Rouge et Bleu .

Une dépense marquante

Le transfert de Manuel Ugarte n'a rien d'anodin. Habitué à dépenser de grosses sommes, le PSG a franchi un montant que l'on avait plus vu depuis 2021 et la venue d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan contre 68M€. Le Marocain représente le troisième plus gros transfert du PSG devant Edinson Cavani (64,5M€) et Angel Di Maria (63M€). Bien évidement, Neymar occupe la première position (222M€), suivi de près par Kylian Mbappé (180M€). Manuel Ugarte intègre donc le top 6 des transferts les plus onéreux.

Le top 6 des plus gros transferts au PSG

1. Neymar (FC Barcelone) : 222M€

2. Kylian Mbappé (AS Monaco) : 180M€

3. Achraf Hakimi (Inter Milan) : 68M€

4. Edinson Cavani (Naples) : 64,5M€

5. Angel Di Maria (Manchester United) : 63M€

6. Manuel Ugarte (Sporting CP) : 60M€