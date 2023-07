Nouveau transfert au PSG, Daniel Riolo lâche une grosse punchline

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, le PSG a officialisé la venue d’un nouveau joueur en la personne de Manuel Ugarte. Évoluant la saison dernière au Sporting CP, l’international uruguayen n’est pas réputé pour ses talents de buteur comme l’a signalé un spécialiste de la formation portugaise au micro de RMC, de quoi inciter Daniel Riolo à faire un rapprochement avec Marco Verratti.

Après Milan Skriniar et Marco Asensio, Manuel Ugarte est devenu vendredi la troisième recrue estivale du PSG. L’international uruguayen arrive en provenance du Sporting CP, qui a de son côté empoché la somme de 60M€, correspondant à sa clause libératoire. Avec un tel investissement, le PSG n’a pas le droit à l’erreur avec Manuel Ugarte, découvrant son nouveau club avec une certaine pression sur ses épaules. Invité de RMC vendredi, le responsable du compte Twitter Sporting CP France en a dit plus sur le profil du nouveau joueur du PSG.

« Ugarte, ce n’est pas celui qui va mettre des passes décisives et des buts »

« C’est un 6 à l’ancienne un peu. Un 6 robuste, dur sur l’homme, qui commet les fautes qu’il faut on va dire. Il a énormément de cartons jaunes, mais pas tant de carton rouge que ça. Il est intelligent quand même dans le jeu. C’est un peu le style Gattuso, mais en moins énervé comme on dit », a indiqué Nuno, à la tête du compte Sporting CP France sur Twitter . Ce dernier a par ailleurs averti les supporters du PSG au micro de RMC , Manuel Ugarte ne devrait pas avoir pour habitude de faire trembler les filets du Parc des Princes : « Il ne stat’ pas beaucoup, ce n’est pas celui qui va mettre des passes décisives et des buts. Ce n’est pas celui qui va énormément marquer. »

« On est habitué, on a déjà Verratti pour ne pas faire de stats »