PSG : Incroyable, il échappe à la mort de peu !

Il y a un peu plus d’un mois, Sergio Rico était admis en urgence à l’hôpital suite à un grave accident de cheval. A quelques millimètres près, le gardien du PSG serait même mort sur le coup. Son état s’est depuis amélioré, l’international espagnol pourrait quitter l’hôpital dans deux semaines si ses progrès se poursuivent.

Au lendemain de la 37ème journée de Ligue 1, le PSG a été frappé par un drame. Sergio Rico, rentré en Espagne pour profiter de sa famille, a été victime d’un très grave accident de cheval. Admis en soins intensifs, le deuxième gardien du club de la capitale a été placé dans le coma. Son état ne s’est pas amélioré pendant un long moment avant que l’optimisme ne revienne. Depuis, Sergio Rico est stable et son pronostic vital n’est plus en jeu.

Sergio Rico a frôlé la mort

Mais le joueur du PSG l’a échappé belle. D’après les informations de The Athletic , Sergio Rico aurait été frappé à la tête et au cou par les sabots d’un âne qui a réussi à se libérer. A quelques millimètres près, l’international espagnol serait mort sur le coup mais par chance, sa moelle épinière n’a pas été endommagée. En arrivant sur les lieux de l’accident, trente minutes après les faits, la police locale pensait que Sergio Rico n’avait pas survécu.

Il pourrait quitter l’hôpital dans deux semaines

Avertis rapidement, les joueurs du PSG ont tous été choqués par cette nouvelle. Certains dont Sergio Ramos, Marquinhos, Marco Verratti mais aussi Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont voulu rendre visite à Sergio Rico mais l’hôpital a refusé en raison de l’état de santé du portier espagnol. Carlos Soler, lui, a pu voir la famille de Rico. Plus d’un mois après l’accident, l’état de Sergio Rico continue de s’améliorer doucement. Le numéro 16 du PSG n’aurait aucune séquelle neurologique, même s’il a perdu 20 kilos et 30% de ses capacités musculaires. Si tout continue sur la même voie, il pourra sortir de l’hôpital d’ici deux semaines.