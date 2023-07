Kylian Mbappé annonce du lourd, le PSG va halluciner

Axel Cornic

Ce samedi, France Football a publié un long entretien de Kylian Mbappé, qui a reçu le trophée de joueur français de la saison 2022/2023. La star du Paris Saint-Germain s’est confiée en long et en large, sans toutefois aborder de manière concrète sur le sujet qui anime ce mercato, son avenir. Il a toutefois lâché plusieurs déclarations assez intéressantes...

C’est une saison très mouvementée qui s’est terminée pour Kylian Mbappé. Son PSG a en effet vécu des mois extrêmement délicats, entre résultats sportifs décevants, polémiques extra-sportives et un nouveau changement d’entraineur. Ce n’est pourtant pas ça qui a marqué la star française...

« Il n'y a que la Coupe du monde que je regrette »

Dans les colonnes de France Football , Mbappé est en effet surtout revenu sur la Coupe du monde, n’évoquant à aucun moment l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. « Il n'y a que la Coupe du monde que je regrette. C'est difficile de répondre autre chose quand tu es si proche, quand tu perds juste aux tirs au but en finale. Mais c'est le sens de l'histoire » a expliqué le capitaine de l’équipe de France.

« Je pense qu'on va en gagner une encore »