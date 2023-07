Kylian Mbappé lâche un coup de pression, panique au PSG

Axel Cornic

France Football a publié un entretien de Kylian Mbappé ce samedi, alors que son avenir est l’un des principaux sujets du mercato. La star du Paris Saint-Germain ne l'aborde pas directement, mais lâche tout de même quelques indices et surtout, quelques critiques à peine voilées à l’encontre de la direction prise par le projet.

Il semblait pouvoir devenir le seul patron à bord avec le départ de Lionel Messi, mais Kylian Mbappé pourrait finalement quitter le PSG ! Son avenir inquiète en interne et Nasser Al-Khelaïfi s’est montré on ne peut plus clair : soit il prolonge dans les prochains jours, soit il sera transféré avant la fin du mercato.

Mercato : Le PSG va boucler deux très gros transferts https://t.co/DLiLzqJbIC pic.twitter.com/qjQxutcpgf — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

« De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais »

Dans ce contexte, chaque sortie de Mbappé est scrutée de près et c’est le cas avec une longue interview publiée ce samedi par France Football . « Je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière, c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage » a expliqué le capitaine de l’équipe de France. « De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C'est déjà une première clé pour me comprendre car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J'ai cette faim de gagner ».

« Je déteste juste participer »