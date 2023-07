Surprise, Mbappé lâche un indice sur son avenir au PSG

Axel Cornic

Depuis son annonce, Kylian Mbappé est devenu le sujet principal de tous les débats en ce mercato estival. Car s’il ne prolonge pas, le Paris Saint-Germain a clairement annoncé qu’il sera poussé vers la sortie, avec le Real Madrid qui est évidemment annoncé comme le grand favori pour l’accueillir. Pourtant, le principal intéressé se verrait bien faire encore quelques mois au PSG...

L’avenir de Kylian Mbappé est l’un des grands feuilletons du mercato estival, avec le PSG qui est dos au mur. En effet, sans une prolongation de contrat, la star française partira libre en juin 2024, ce qui serait un véritable désastre pour tout le projet parisien. Ainsi, un transfert est plus que jamais d’actualité !

« Je suis un compétiteur, quand je joue, c'est pour gagner »

Dans les colonnes de France Football , Kylian Mbappé laisse toutefois entendre qu’il pourrait faire une dernière saison en Ligue 1. « Des raisons d'y croire ? C'est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue, c'est pour gagner » a déclaré l’attaquant du PSG, dans un long entretien accordé au magazine.

« Je vais aller en vacances, faire un reset, retrouver de l'énergie et je reviendrai avec la faim que tout le monde connaît »