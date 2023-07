Transferts - PSG : Kylian Mbappé fait une demande colossale au Real Madrid

Alexis Brunet

Le dossier Kylian Mbappé est très complexe, et beaucoup de paramètres entrent en jeu. Dans ce deal, l'argent occupe une place prépondérante. Le Français voudrait partir libre en 2024, pour toucher une belle prime à la signature au Real Madrid. Mais il voudrait aussi percevoir un salaire de 50M€ par saison.

Il y a du mouvement au PSG. Le club de la capitale a changé de coach, et a nommé Luis Enrique en remplacement de Christophe Galtier. Paris a aussi commencé à officialiser des nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Pour l'instant, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte ont rejoint le champion de France de manière sûre et certaine.

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG, mais seulement en 2024

En revanche ce qui ne change pas au PSG, ce sont les rumeurs autour de Kylian Mbappé. L'international français ne compte pas prolonger et pourrait rester jusqu'en 2024 à Paris, pour après partir libre au Real Madrid, et toucher une belle prime à la signature.

50M€ de salaire au Real Madrid ?